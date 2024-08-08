Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor

Hasadı yüzleri güldürdü, bu sezon oldukça bereketli geldi. Çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 20 TL’ye, markette 40 ila 50 TL arasında satılıyor.

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Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor - Resim: 1

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor. Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor. Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor.

Kaynak: İHA

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