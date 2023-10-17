Salçada oluşan küf sorununa yeni teknik. 1 damlası bile küfü söküp atıyor

Türk mutfağında hemen hemen birçok yemekte kullanılan salçayla ilgili bilmeniz gereken önemli bir bilgi. Salçada oluşan küfle ilgili işte bilmeniz gereken her şey!

Salça, genellikle domates, biber veya başka sebzelerin kaynatılması ve ardından püre haline getirilmesiyle elde edilen bir gıda maddesidir. Salça, yemeklerin lezzetini artırmak için yaygın bir şekilde kullanılır.

Salça, küflenme eğiliminde olan bir gıda maddesidir. Bunun nedeni, salçanın yüksek nem içeriği ve düşük asit seviyesidir. Bu koşullar, küfün büyümesi için uygun bir ortam sağlar. Salçanın küflenmesini önlemek için, doğru şekilde saklanması ve tüketilmesi önemlidir. Salça, serin ve kuru bir yerde saklanmalı ve açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir. Ayrıca, salçanın tüketilmeden önce kontrol edilmesi ve küflenmiş olup olmadığının tespit edilmesi önemlidir.

SALÇADAKİ KÜF SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM

Salçadaki küf sorunundan kurtaran yöntem meğer çok basitmiş. 1 çorba kaşığı zeytinyağını salçanın üzerine yedirin. Salçanız hem bozulmuyor hem küflenmiyor. Bu tekniği marketten aldığınız salçalar ve evde yaptınız salçalarda da uygulayabilirsiniz.

KÜFLENEN SALÇA YENİR Mİ?

Beslenme uzmanlarına göre küflenen salçayı yememek gerekiyor. Küflenen salça zararlı olduğu gibi yapılan yemeklerin de lezzetini kaçırıyor. Bazı kaynaklarda küfün alındıktan sonra salçanın geri kalan kısmının tüketilebileceği öneriliyor. Oysa bu sağlıklı bir yöntem değil.