Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor

Salça, uzun süre saklanabilecek bir gıda maddesidir. Ancak, salça küflenmesine karşı hassastır. İşte size salça küflenmesine karşı bilmeniz gereken bazı önemli noktalar:

1. Salçayı sterilize edin: Salçayı sterilize etmek, küflenme riskini azaltır. Salçayı sterilize etmek için, cam kavanozları ve kapakları kaynar suyla yıkayın veya fırında ısıtın.

2. Salçayı uygun şekilde saklayın: Salçayı, serin ve kuru bir yerde saklamak önemlidir. Ayrıca, salçayı açtıktan sonra hava almayacak şekilde kapaklı bir kapta saklamak daha iyidir.

3. Salçayı taze tutun: Salçayı taze tutmak, küflenme riskini azaltır. Salçayı açtıktan sonra, mümkün olduğunca çabuk tüketin veya buzdolabında saklayın.

4. Küflenmiş salçayı atın: Küflenmiş salça sağlıksızdır ve tüketilmemelidir. Küflenmiş salçayı atın ve kavanozu iyice yıkayın.

5. Salçayı düzenli olarak kontrol edin: Salçanızı düzenli olarak kontrol ederek küflenme belirtilerini tespit edebilirsiniz. Küflenme belirtileri arasında yeşil veya beyaz noktalar, kötü koku ve tad değişimi yer alır.

Salça küflenmesine karşı önlem almak için yukarıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz. Salçayı sterilize etmek, uygun şekilde saklamak, taze tutmak ve düzenli olarak kontrol etmek, salçanızın daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

PEKİ EVDE SALÇA NASIL YAPILIR?

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Evde salça yapımının detayları paylaşıldı;

Biber Salçası Malzemeler:

5 kilo kapya biber

500 gram acı sivri biber

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı



Biber Salçası Yapılışı:

Bol su içinde yıkadığınız kapya biberleri ve acısını katması için kullandığınız acı biberlerin sap kısımlarını kesip iç çekirdeklerini çıkarın.

Etli ve zedelenmemiş olan biberleri iri parçalar şeklinde doğrayın. Aralarına az miktarda kaya tuzu serpiştirip derin ve kapaklı bir tencereye koyun. Çok az ekleyeceğiniz su ilavesiyle beraber 20 dakika kapağı kapalı pişirin.

Biberleri haşladığınız suyu dilerseniz çorba gibi tariflerinizde kullanmak için ayırabilirsiniz.

Özlü ve pürüzsüz kıvamda salçalar elde etmek için tel süzgeçten biberleri geçirin çıkan posa kısımlarını ayırın. Yahut bir mikser yardımıyla tüm biberleri ezin.

Hazırladığınız bu biber püresini iki farklı yöntemle salça kıvamına getirebilirsiniz.

İlk olarak biber pürelerinizi güneşin altında bırakarak fazla suyunu çektirme.

Bu yöntemi uygulayacaksanız biber pürelerinizi geniş bir tepsi içerisine alın. Tepsinin içerisine toz, böcek gibi çevreden gelecek zararlı maddelere maruz kalmayacak şekilde güneşin altında bekletin. Tahta kaşık yardımıyla iki günde bir karıştırarak fazla suyunu çekmesini sağlayın. Bu yöntem günlerce sürebilir.

Kapağı sıkı kapanan bir kap içerisine suları çekilen salçalarınızı alın. Kavanozu doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çevirerek bir gece bekletin. Ertesi gün açıcınca bozulmaması için sıvıyağı üst kısma sürüp tekrar kapağını kapatarak buzdolabında muhafaza edin.

İkici yöntemi inceleyecek olursak Biber pürenizi derin tencere içerisinde tüm suyunu çekene kadar kaynatın. Dibinin tutmaması ve sıçrama olmaması için tahta kaşıkla arada karıştırmayı unutmayın.

Suyunu çektirdiğiniz biberleri temiz kavanozlara sıcakken döküp kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirip bir gece bekletin. Açıp kullanmaya başladığınızda ise üzerine sıvıyağ döküp kapağı kapalı olarak buzdolabında saklayın.