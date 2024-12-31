Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

ŞAKİR PAŞA KİMDİR?

Şakir Paşa, tarihsel olarak, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babasıdır. 1890 doğumlu Cevat Şakir, Osmanlı'nın köklü Şakir Paşa ailesine mensuptur. Babası, Girit ve Atina’da sefirlik yapmış olan Mehmed Şakir Paşa, annesi ise Giritli Sare İsmet Hanım’dır. Cevat, ailenin en büyük çocuğuydu ve ailesinin sanata olan ilgisi onu da etkilemişti.