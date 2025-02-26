Sahtekarlık Sendromu Nedir ve Kimlerde Olur? Bilim İnsanları Açıkladı, Bu Kişilerde Daha Çok Var

İŞ HAYATINDA DA ETKİLİ

İmposter sendromu, yalnızca günlük yaşamda değil, iş hayatında da önemli olumsuz etkiler yaratabilir. Doktorlar, avukatlar gibi başarılı profesyoneller dahil pek çok kişi, bu sendrom nedeniyle kariyerlerinde ilerlemekte güçlük çekebiliyor.

Korn-Ferry tarafından yapılan bir ankete göre, CEO'ların yüzde 70'inden fazlası zaman zaman bu sendromla mücadele ettiklerini belirtiyor.