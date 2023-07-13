Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor

Yumurta, protein açısından zengin ve besleyici bir besindir. Ancak, pişirme yöntemi, tüketimindeki faydalarını etkileyebilir. Yumurtanın haşlanması, birçok insan tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak, yumurtanın tam olarak kaç dakika haşlanması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayan birçok insan vardır.

Akşam Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, yumurtanın haşlanma süresi, yumurtanın pişmişlik derecesine bağlıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı arasındaki sınırları belirlemek için, yumurtanın haşlanma süresi önemlidir. Ayrıca, yumurtanın haşlanma süresi, lezzeti de etkiler.

Yumurtanın tam olarak kaç dakika haşlanması gerektiği konusunda genel bir kural yoktur. Ancak, yumurtanın pişmişlik derecesine göre değişiklik gösteren birkaç ipucu vardır.

Bir yumurta, sertleşmiş bir sarıya sahip olması için 10-12 dakika boyunca kaynatılmalıdır. Yumurta beyazı da sertleşir ve yumurta kabuğu kolayca soyulur. Yumurtanın sarısı daha az sert olmak isteniyorsa, 5-6 dakika boyunca kaynatılması yeterlidir.

Yumurtanın orta sertliğe sahip olması için 6-7 dakika boyunca kaynatılması gerekmektedir. Yumurta beyazı sertleşirken, sarısı hafifçe akıcı kalır. Bu tür bir yumurta, salatalar veya sandviçler için idealdir.

Son olarak, yumurtanın tam olarak pişmiş olması için 13-14 dakika boyunca kaynatılması gerekmektedir. Yumurta beyazı ve sarısı tamamen sertleşir. Bu tür bir yumurta, özellikle salata veya sandviçlerde kullanılmak üzere dilimlenmiş olarak servis edilebilir.

Yumurta haşlama süresi, kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir. Bazı insanlar, yumurtanın sarısının hafif akıcı kalmasını tercih ederken, bazıları tamamen sertleşmiş bir yumurta sever. Ancak, genel olarak, yumurtanın haşlanma süresi, yumurtanın pişmişlik derecesine bağlıdır.

Yumurta haşlamak oldukça kolay bir işlemdir ve sağlıklı bir protein kaynağı sağlar. Yumurtanın pişme süresini kontrol etmek, lezzetli ve besleyici bir sonuç elde etmek için önemlidir.

AZ HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yumurta az haşlandığında sarı kısmında kötü kolesterol seviyesini düşüren doymuş yağ aktif kalır. Kötü kolesterol düştükçe kan içindeki iltihaplanma da azalır.

Bir az haşlanmış yumurta tam saat boyunca sizi tok tutar. Abur cubur ihtiyacını yok eder. Kilo vermek isteyenler için ideal bir ilk öğün besinidir.

Hücrelerin yapısını koruyarak serbest radikalleri idrar yoluyla vücuttan atmaya yardım eder. Virüs ve bakterilerin korkulu rüyasıdır.

Kas yapmak isteyenlerin ilk yardımına koşan az haşlanmış yumurta kemik kütlesini artırır. Spor sırasında kasların hasar almadan güçlenmesini sağlar.

Havucun yanı sıra az haşlanmış yumurtada göz sağlığını olumlu etkiler. Göz içi sıvı oranını koruyarak katarak gibi hastalıkların riskini sıfırlar.

Toplumun neredeyse 100 de 6o'ında görülen kansızlık içinde idealdir. Yüksek oranda demir içerir. Bu sayede kandaki beyaz hücrelerin sayısını artırır.

Bağışıklık sistemindeki protein sayısını dengeler. Virüs ve bakterilere karşı vücut direncini artırır. Gün içinde yoğun iş temposu nedeniyle yaşanma riski olan yorgunluk ve stresi de önler.

Derleme: Gercekgundem.com