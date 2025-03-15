Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
2025 tarım sezonunun başladığı Erzincan'da, kış şartlarının sona ermesinin ardından üretim faaliyetleri hız kazandı. Erzincan Ovası’nda toprak hazırlığı, budama ve diğer kültürel işlemler yoğun şekilde sürerken, Erzincan’ın yerel ürünlerinden Kertah Lahanası'nın fideleri toprakla buluştu.
Kaynak: İHA
Erzincan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin sevilen ve yalnızca Erzincan'da yetiştirilen Kertah Lahanası'nın fideleri, Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde dikilmeye başlandı. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ve teknik ekipler, fidelerin dikimini gerçekleştiren çiftçileri ziyaret ederek, hazırlık süreçlerini ve dikim aşamasını inceledi.
ÇİFTÇİLER AŞIRI TALEPTEN DOLAYI SEZONA GECİKME YAŞADIKLARINI BELİRTTİ
Geyikli Mahallesi'nde yıllardır Kertah Lahanası yetiştiriciliği yapan Selami Sezer, kış koşullarının zorlu geçmesi nedeniyle dikim sürecinde kısa bir gecikme yaşandığını ancak bu farkı telafi edeceklerini ifade etti. Sezer, Kertah Lahanası'nın hem Erzincan'da hem de çevre illerde büyük talep gördüğünü, özellikle dini bayramlar öncesinde bu talebin zirveye çıktığını belirtti.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HASAT BEKLENİYOR
Selami Sezer, bu sezon Kertah Lahanası’nın ilk dikimlerini gerçekleştirdiklerini ve 70-75 gün içerisinde lahanaların olgunlaşarak hasada hazır hale geleceğini söyledi. Sezer, Kurban Bayramı öncesinde hem Erzincan hem de çevre illerde tüketicilere sunulacağını belirtti. 8 dekar alanda 15 bin fide dikimi gerçekleştiren Sezer, fidelerin üzerini plastik naylonla kaplayarak, sera etkisi yaratarak toprak sıcaklığını artırmayı ve vejetatif gelişmeyi hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.
TARIM İDARESİ DESTEK VERİYOR
Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül, çiftçi Selami Sezer’e teşekkür ederek, her zaman teknik destek sunmaya hazır olduklarını ve sezon boyunca çiftçilerin yanlarında olacaklarını vurguladı.