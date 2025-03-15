Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HASAT BEKLENİYOR

Selami Sezer, bu sezon Kertah Lahanası’nın ilk dikimlerini gerçekleştirdiklerini ve 70-75 gün içerisinde lahanaların olgunlaşarak hasada hazır hale geleceğini söyledi. Sezer, Kurban Bayramı öncesinde hem Erzincan hem de çevre illerde tüketicilere sunulacağını belirtti. 8 dekar alanda 15 bin fide dikimi gerçekleştiren Sezer, fidelerin üzerini plastik naylonla kaplayarak, sera etkisi yaratarak toprak sıcaklığını artırmayı ve vejetatif gelişmeyi hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

TARIM İDARESİ DESTEK VERİYOR

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül, çiftçi Selami Sezer’e teşekkür ederek, her zaman teknik destek sunmaya hazır olduklarını ve sezon boyunca çiftçilerin yanlarında olacaklarını vurguladı.