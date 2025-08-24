Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Papua Yeni Gine’nin nüfusu yaklaşık 10 milyon olmasına rağmen, ülke genelinde konuşulan dil sayısı 840’a ulaşıyor. Bu, dünyada bir ülkenin bünyesinde bulunan en yüksek dil çeşitliliği anlamına geliyor.

3 RESMİ DİLİ VAR

Resmi diller ise üç tane: İngilizce, Hiri Motu ve Tok Pisin. İngilizce, tarihsel sömürgecilik etkisiyle en yaygın olanı. Tok Pisin ise Britanya İmparatorluğu döneminde gelişen ve İngilizce temelli Creole bir dil olarak öne çıkıyor. Kelime ve yapısal açıdan pek çok yerel dille harmanlanmış durumda. Hiri Motu ise, ülkenin başkenti Port Moresby çevresinde konuşulan, daha sade bir yapıya sahip Avustronezya dili olarak tanınıyor.

DİL ÇEŞİTLİLİĞİNİN SEBEBİ NE?

Ancak ülkenin resmi dillerinin yanı sıra yüzlerce yerel dil var. Bu çeşitliliğin temel sebebi, Papua Yeni Gine’nin yüzlerce adadan oluşması ve coğrafyasındaki dağlık, ormanlık ve engebeli arazilerin bölgeler arasındaki göçü kısıtlaması. Böylece yerel topluluklar yüzyıllar boyunca kendi dillerini ve kültürlerini koruyabilmişler.

Ancak bu durum, farklı grupların birbirleriyle kaynaşmasını zorlaştırıyor ve her topluluk kendi dilini kullanmaya devam ediyor. Sonuç olarak 800’den fazla dil, ülkede hâlâ aktif olarak konuşuluyor.

Papua Yeni Gine’deki bu dilsel zenginlik, kültürel çeşitliliğin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, iletişim ve eğitim gibi alanlarda zorluklar da yaratıyor.

Kaynak: Haber Merkezi