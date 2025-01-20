Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit
Makyaj fırçaları belirli aralıklarla yıkanması gereken ürünlerdir. Bu fırçaların temizliği cilt sağlığı için oldukça önemlidir. En az makyaj fırçaları kadar tehlikeli olan ve her gün kullandığımız saç fırçaları etrafa mikrop saçıyor olabilir. Bazı durumlarda çöpe atılmayı bile gerektiren saç fırçaları hangi sıklıkla yıkanmalı?
Kaynak: Haber Merkezi
Saç fırçaları kesinlikle temizlenmeli ve bazı durumlarda uzun süreli kullanımdan sonra atılmalıdır. Plastik, metal, bitki lifleri ve diğer malzemelerden yapılmış olanlar da dahil olmak üzere her türlü saç fırçası ve tarak için geçerlidir.
KEPENK VE TAHRİŞE NEDEN OLUYOR
Genellikle kendi saç fırçalarımızı bizden başka kimse kullanmıyor olsa da bu onların temizlenmesi gerekmediği anlamına gelmiyor. Fırça sadece saç birikimini değil, aynı zamanda saç derisi ve saçlara uygulanan ürünleri de içinde biriktiriyor. Saç fırçanızı yıkamamak, kir, yağ, ürün birikimi ve hatta bakterilerin birikmesine izin verir ve bunlar yeni yıkanmış saçınıza geri geçebilir. Zamanla bu, saçlarınızı ağırlaştırabilir, saç derinizin yağlı hissetmesine ve hatta tahrişe veya kepeğe neden olabilir.
MANTAR VE PARAZİTLER BİRİKİYOR
Saç fırçanızı düzenli olarak temizlemek, onu hijyenik tutar ve saçınızın daha uzun süre daha sağlıklı ve taze kalmasını sağlar. Tarak veya fırçanızın temiz olması saç derisindeki sebumu gidermeye yardımcı olur, daha sağlıklı bir saç derisi için ek nem ve nemlendirme sağlamaya yardımcı olabilir. Saç derisinde tekrar tekrar çoğalıp iltihaplanmaya yol açabilecek mantar, bakteri ve parazitlerin fırçada birikmesini önler.
Fırçanızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiğini etkileyebilecek şeyler arasında şekillendirici ürünler kullanıp kullanmadığınız, saçınızın/saç derinizin ne kadar yağlı olduğu, fırçayı ne sıklıkla kullandığınız ve çok fazla dökülmeniz olup olmadığı yer alır.
15 DAKİKADA TEMİZLENİYOR
Bazıları iki haftada bir veya hatta ayda bir yıkamayı tercih ederken bazıları iki üç günde bir saç fırçalarını yıkama ihtiyacı duyar. Saç fırçanızı veya tarağınızı yıkamak için en iyi ve en kolay yol, fazla tüyleri almak ve ardından sıcak, sabunlu suya koyup 10 ila 15 dakika bekletmektir. Islattıktan sonra, fırçadaki kılları ve kalıntıları temizleyebilir ve gece boyunca açık havada kurumaya bırakabilirsiniz.