Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar?

Ellerinizi yıkarken hangi renk sabun kullanırsanız kullanın, köpük her zaman beyaz renkte olur. Peki sabun renkliyken neden köpüğü beyaz olur? İşte ilk kez duyacağınız nedeni...

Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar?

Cisimlerin renkleri, görünür ışık aralığında hangi frekansları emip hangilerini yansıttıklarıyla belirlenir. Bir cismin rengi, üzerine düşen ışığın türüne bağlıdır. Örneğin, mavi pigment içeren bir boya, beyaz ışık altında mavi frekansları yansıtarak mavi görünür. Ancak eğer bu boya, yalnızca kahverengi ışıkla aydınlatılırsa, kahverengi ışığı emeceği için siyah olarak algılanır.

Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar? - Resim : 1

Bu durumu bir pencere camı üzerinden de gözlemleyebiliriz. Cam, beyaz ışığı yansıttığında ayna gibi görünürken, gün batımında Güneş ışığını yansıttığında altın rengi bir parlaklık kazanır. Yani, cismin malzemesi sabit kalmasına rağmen, üzerine düşen ışığın türü ve rengi görünümünü değiştirebilir.

Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar? - Resim : 2

Aynı durum sabunlar için de geçerlidir. Örneğin, mavi bir sabunla aydınlık bir banyoda el yıkadığımızda, sabun üzerindeki mavi pigmentler sayesinde mavi rengini korur. Ancak sabunu suyla ovduğumuzda, su şeffaf olduğu için bu karışım opak bir görünüm alır ve beyaz olarak görünmeye başlar.

Elleri ovuşturduğumuzda sabunlu su köpürmeye başlar; kabarcıklar büyüdükçe incelir ve şeffaflaşır. Bu durumda baloncuklar, ışığın çoğunu geçirirken yalnızca az bir kısmını yansıtarak şeffaf görünür.

Kaynak: Haber Merkezi

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