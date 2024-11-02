Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu

Geleneksel olarak annelerimizin ve büyükannelerimizin cilt sağlığını korumak ve saçlarını güçlendirmek için kullandığı katran sabunu, özellikle huş ağacı veya çam katranı içeriği sayesinde birçok fayda sağlar. İşte düzenli kullanımda katran sabununun cilt ve saç üzerindeki etkileri:

CİLT İÇİN FAYDASI BÜYÜK

Katran sabunu, ciltteki kir ve fazla yağı temizleyerek gözenekleri açar ve cildi arındırır. Özellikle yağlı ciltlerde oluşan akne ve sivilce sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Antiseptik özellikleriyle ciltte bakteri oluşumunu engeller, kızarıklıkları hafifletir ve iltihaplı bölgelerin iyileşmesine katkı sağlar. Düzenli olarak kullanıldığında ciltteki fazla yağı dengeleyerek siyah noktaların ve kapalı sivilcelerin azalmasına yardımcı olur. Uzmanlar, yüz temizliği için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez katran sabunu kullanmayı önermektedir.