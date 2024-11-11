Sabahları Kimyon Suyu İçmek Bakın Ne İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

Kimyon, binlerce yıldır hem mutfakta hem de geleneksel tıpta kullanılan değerli bir baharattır. Zengin besin profili, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bu özellikler, kimyonu sağlık açısından oldukça faydalı kılar. Kimyon suyu, bu tohumların suda demlenmesiyle elde edilir ve vücudun birçok sistemine olumlu etkilerde bulunur.