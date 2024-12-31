Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor

SİRKE İLE KOT PANTOLON BAKIMI

Sirke, sadece kotların rengini korumakla kalmaz, aynı zamanda deterjan kalıntılarından arınmasına yardımcı olur. Sert tuzların kumaşta birikmesini engelleyerek kotların daha yumuşak ve elastik kalmasını sağlar. Ayrıca, sirke kötü kokuları ortadan kaldırır, bu da pantolonunuzu her gün giyerken daha hoş bir deneyim sunar.