Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu
1990’lı yıllarda bir bisküvi markasının bebe bisküvisi ambalajında yer alan Begüm Büyüknalbant, yıllar sonra aynı firmada yönetici olarak görev yapıyor.
Kaynak: AA
Kayseri’de 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren Oylum Gıda’da satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışan Begüm Büyüknalbant, şirketin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer alıyor.
İki çocuk annesi ve 35 yaşında olan Büyüknalbant, üç kardeşiyle birlikte aile işletmesinde görev aldığını belirterek, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketi büyütme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip tesislerde tam otomatik hatlarla üretim gerçekleştirdiklerini aktardı.
"AMBALAJDA REKLAM YÜZÜYDÜM"
Henüz bebekken firmanın bebe bisküvisi ambalajında reklam yüzü olduğunu belirten Büyüknalbant, kariyerindeki ilginç başlangıcı şu sözlerle anlattı:
"1990’lı yıllarda üretilen bebe bisküvisinin ambalajında yer alıyordum. Yıllar sonra fabrikada çalışmaya başladığımda bir ustabaşı beni ambalajdaki bebek olarak tanıdı ve kimliğim ortaya çıktı. Üretimin her aşamasında deneyim kazanarak ilerledim. Paketleme, bisküvi toplama, kolileme ve tarihleme gibi birçok süreçte çalıştım. 2012 yılında şirkette görev almaya başladım ve zaman içinde farklı birimlerde deneyim kazandıktan sonra şu anki görevime geldim."
İşi mutfağında öğrenmenin büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Büyüknalbant, "Neyin nasıl yapıldığını, üretim süreçlerini, tedarik zincirini detaylı şekilde öğrendim. Şimdi şirket yönetiminde yer almanın yanı sıra kadın girişimciliğini destekleyen faaliyetlerde bulunuyorum. Kayseri’de bir firmanın yönetiminde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.