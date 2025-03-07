Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu

"1990’lı yıllarda üretilen bebe bisküvisinin ambalajında yer alıyordum. Yıllar sonra fabrikada çalışmaya başladığımda bir ustabaşı beni ambalajdaki bebek olarak tanıdı ve kimliğim ortaya çıktı. Üretimin her aşamasında deneyim kazanarak ilerledim. Paketleme, bisküvi toplama, kolileme ve tarihleme gibi birçok süreçte çalıştım. 2012 yılında şirkette görev almaya başladım ve zaman içinde farklı birimlerde deneyim kazandıktan sonra şu anki görevime geldim."

İşi mutfağında öğrenmenin büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Büyüknalbant, "Neyin nasıl yapıldığını, üretim süreçlerini, tedarik zincirini detaylı şekilde öğrendim. Şimdi şirket yönetiminde yer almanın yanı sıra kadın girişimciliğini destekleyen faaliyetlerde bulunuyorum. Kayseri’de bir firmanın yönetiminde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.