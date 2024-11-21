Psikologlar Yüksek Zekalı Olanların 5 Alışkanlığını Açıkladı

Psikologlar, IQ testlerinin yanı sıra, bireylerin zekâsını anlamanın en etkili yollarından birinin, rutin alışkanlıklarını ve davranış kalıplarını incelemek olduğunu belirtiyor. İşte uzmanların sıklıkla yüksek zekâ ile ilişkilendirdiği 5 alışkanlık...

1. Geç Uyumak

Araştırmalara göre, zeki insanlar genellikle gece geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih ediyor. Sabahları uyanmakta zorlanmalarına rağmen, bu bireyler akşam saatlerinde zihinsel olarak daha aktif oluyor. Uyku düzeni üzerinde yapılan çalışmalarda, yüksek zekâya sahip kişilerin, geleneksel uyku saatlerine bağlı kalmaktansa daha esnek bir düzen izlediği gözlemlenmiştir.

2. Kendi Kendine Konuşmak

Yalnızken ya da derin düşüncelere dalmışken kendi kendine konuşmak, zekâ işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu davranışın düşünceleri organize etmek, sorunları çözmek ve bilgileri sistematik hale getirmek için faydalı olduğunu ifade ediyor. Kendinize yönelik konuşmalar, düşünce süreçlerinizi derinleştirebilir ve yaratıcılığınızı artırabilir.