Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek

GÜÇLÜ YÖNLERİNE DİKKAT

B kan grubunun sahip olduğu bu özelliklerin, sadece olumsuz bir yönü olmadığını belirten uzmanlar, aynı zamanda güçlü ve olumlu yönlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade edildi. B kan grubuna sahip kişilerin, toplumun olumsuz yargılarına karşı daha fazla yalnızlık hissi yaşayabildiği de gözlemlendi.

Ancak bu, onların yalnızca olumsuz yönlerinden değil, aynı zamanda güçlü ve olumlu yönlerinden de kaçırılmaması gerektiğini gösterdi.