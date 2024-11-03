Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havada Neden Yataktan Kalkmak İstemeyiz?
Gri bulutlar ve şiddetli yağışlar, sıcak yatakların konforundan ayrılmayı zorlaştırıyor. Coventry Üniversitesi’nden psikolog Dr. Racheal Molitor, yağmurlu günlerde evde kalma isteğinin arkasındaki bilimsel sebepleri tek tek açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yağmur genellikle karamsar ve koyu bulutlarla birlikte gelir. Bu durum düşük ışık seviyeleri ile birleştiğinde, beynimize gece olduğunu düşündürüyor. Sonuç olarak, güne başlama motivasyonumuz azalıyor ve bu da soğuk, kapalı havalarda yataktan çıkmayı zorlaştırıyor.
VÜCUT ENERJİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR
Dr. Molitor, sabahları vücut sıcaklığının düşmesi nedeniyle vücudun enerji tasarrufu yapma eğiliminin arttığını, bu durumun da yataktan çıkmayı güçleştirdiğini belirtiyor.
SOSYAL PSİKOLOJİ ETKİSİ
"Sosyal psikoloji açısından, sabahları yatağın sıcaklığı, dışarının soğuk ve karanlık olduğunu gördüğümüzde daha çekici hale geliyor. Bu da sabahları yataktan çıkmayı psikolojik olarak zorlaştırıyor" diyor.
YAĞMURUN UYKUYA ETKİSİ
Molitor, yağmur sesinin yatakta uzanırken dinlenmenin ve rahatlamanın bir yolu olduğunu belirtiyor. Yağmurun tekrarlayan ve hafif sesi, uyku halini teşvik ederken, ışık miktarındaki azalma beynin kortizol üretimini düşürerek daha yorgun hissetmemize neden olabiliyor.
BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI NELER?
Yağmuru pozitif bir deneyimle ilişkilendirmek, sabahları daha hızlı uyanmanıza yardımcı olabilir. Molitor, "Yağmurlu bir sabahı, en sevdiğiniz kahve veya kahvaltı gibi hoşlandığınız bir şeyle eşleştirmek, zihinsel uyanmayı hızlandırabilir" diyor.
SABAH RUTİNİ OLUŞTURUN
Yatak odanızı sabah erken saatlerde toplamak gibi basit bir eylem bile güne verimli bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. "Dışarıdaki hava nasıl olursa olsun, tutarlı bir sabah rutini oluşturmak motivasyonu artırabilir. Sabah bir şeyler başardığımızı hissetmek, güne daha iyi başlamamızı sağlar" şeklinde önerilerde bulunuyor.
YAŞANTINIZA AKTİVİTE EKLEYİN
Müzik dinlemek veya yürüyüşe çıkmak gibi sabah rutininize ekleyeceğiniz aktiviteler, dopamin seviyenizi yükselterek ruh halinizi iyileştirebilir.
KENDİNİZİ IŞIĞA MARUZ BIRAKIN
Molitor, "Dışarıda yürüyüş yaparak veya panjurları açarak kendinizi doğal ışığa mümkün olduğunca maruz bırakın" tavsiyesinde bulunuyor. Bu basit önlemler, yağmurlu günlerin getirdiği karamsarlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.