Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havada Neden Yataktan Kalkmak İstemeyiz?

YAĞMURUN UYKUYA ETKİSİ

Molitor, yağmur sesinin yatakta uzanırken dinlenmenin ve rahatlamanın bir yolu olduğunu belirtiyor. Yağmurun tekrarlayan ve hafif sesi, uyku halini teşvik ederken, ışık miktarındaki azalma beynin kortizol üretimini düşürerek daha yorgun hissetmemize neden olabiliyor.

BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI NELER?

Yağmuru pozitif bir deneyimle ilişkilendirmek, sabahları daha hızlı uyanmanıza yardımcı olabilir. Molitor, "Yağmurlu bir sabahı, en sevdiğiniz kahve veya kahvaltı gibi hoşlandığınız bir şeyle eşleştirmek, zihinsel uyanmayı hızlandırabilir" diyor.