Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi

Vakıfbank, emeklilere yönelik promosyon ödeme tutarını güncelledi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere verilecek olan promosyon tutarı netleşti. Vakıfbank, emeklilere yapacağı promosyon ödemesi ile ilgili detayları paylaştı.

Emeklilere yönelik yapılan promosyon ödemesi, emekli maaşlarının Vakıfbank üzerinden alınması durumunda gerçekleşecek. Bu kapsamda, emeklilere yapılacak promosyon ödemesi belirlendi ve emeklilerin bu avantajdan faydalanması için gerekli adımların neler olduğu açıklandı.

VAKIFBANK NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.



Promosyon ödemeleri:

Emekli maaşının 3 yıl süre ile Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla yapılacaktır.

Bu süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında yıllık artışın meydana gelmesi durumunda ilave olarak promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

Maaş hesapları kullanılarak VakıfBank Mobil aracılığıyla tanımlanacak düzenli EFT/Havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak Havale, EFT ve FAST (Anlık Ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.

Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.