Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye dair yeni açıklamalarda bulundu. Yıllardır “zararlı” olduğu gerekçesiyle uzak durulan bazı gıdaların aslında vücut için faydalı olduğuna dikkat çeken Karatay, özellikle sağlıklı yağların insülin hormonunu dengelediğini söyledi.

Karatay, şeker ve karbonhidrat tüketiminin obezite ve birçok kronik hastalığın temel nedeni olduğunu vurguladı. “Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, şekerli içecekler ve gazlı içecekler vücuda girdiğinde kan şekerini hızla yükseltir. Bu gıdalar vücut için zehirdir” diyen Karatay, karbonhidratların yağ olarak depolandığını ve bunun da obeziteye yol açtığını belirtti.

'YAĞDAN KORKMAYIN KİLO VERDİRİR'

Sağlıklı yağların, yıllardır söylendiği gibi zararlı olmadığını ifade eden Karatay, “Vücudunuz için gerekli olan sağlıklı yağları tüketmekten çekinmeyin. Bu yağlar sizi acıktırmaz, aksine uzun süreli enerji sağlar. Yağ yiyerek birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz” dedi.

'ŞEKER HASTALIĞI GENETİK DEĞİL'

Diyabet konusuna da değinen Karatay, hastalığın kalıtsal değil, beslenme alışkanlıklarının sonucu olduğunu dile getirdi:
“Şeker hastalığı asla genetik değildir. Aile içinde sık görülmesinin sebebi aynı yanlış alışkanlıkların tekrarlanmasıdır. Yani gördüğümüzü yapıyoruz.”

KEBAP SERBEST AMA EKMEK YASAK

Adana kebabı ile ilgili soruya da yanıt veren Karatay, “Kebap yiyebilirsiniz, bunda bir sorun yok. Ancak yanında ekmek ya da bulgur pilavı tüketmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Uzmanlara göre insülin direnci, tip 2 diyabetin öncüsü olarak kabul ediliyor. Vücut, insülini yeterince üretemediğinde ya da etkili kullanamadığında ortaya çıkan bu durum; obezite, hareketsizlik, yaş ve genetik faktörlerle ilişkili.

