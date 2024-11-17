Pişirirken Kimse Dikkat Etmiyor Ama Bütün Vitamini Öldürüyor
Kış aylarının en değerli sebzelerinden biri olan ıspanak, içeriğindeki zengin demir sayesinde hem yetişkinler hem de çocuklar için oldukça faydalıdır. Ancak ıspanak yemeği hazırlarken yapılan bu hata bütün vitaminini alıp götürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ispanak pişirilirken yapılan yaygın bu hata, bu besleyici sebzenin değerli içeriklerini büyük ölçüde kaybetmesine neden oluyor.
ISPANAĞI BU ŞEKİLDE HAZIRLAMAK GEREKİYOR
Ispanak, içeriğindeki vitamin ve minerallerle tam bir besin deposu. Ancak pişirme öncesinde yapılan işlemler sırasında bıçakla doğranması, besin değerlerini azaltabilir. Bunun yerine, ıspanak yapraklarını ellerinizle koparmak daha sağlıklı bir yöntemdir. Eğer daha pratik bir çözüm arıyorsanız, plastik kesme aparatlarını tercih ederek besin değerlerini koruyabilirsiniz.
ISPANAK YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI
Ispanak yemeği yaparken dikkat edilecek birkaç detay, hem lezzeti artırır hem de ıspanağın sağlıklı içeriğini korur. İşte kolay ve en sağlıklı tarif...
Malzemeler
1 bağ ıspanak (orta boy)
1 kırmızı soğan
1 su bardağı yaz domates sosu (veya 4 orta boy domates rendesi)
3 yemek kaşığı baldo pirinç
2 tatlı kaşığı başbaşı bulgur
Yarım su bardağı içme suyu
1 çay kaşığı zerdeçal
Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
Zeytinyağı
Servis için:
Yoğurt
Kırmızı acı biber
Hazırlık Aşamaları
Soğanı Hazırlayın: Soğanı piyazlık şekilde doğrayarak tencereye alın. Üzerine domates sosunu ekleyin.
Ispanağı Ekleyin: Saplarını koparmadan, büyük yapraklar halinde ıspanakları tencereye yerleştirin. Büyük parçalar, piştikten sonra hoş bir görünüm sağlar ve yemekte spagetti gibi dolanabilir.
Baharatları ve Taneleri Ekleyin: Tuz, karabiber ve zerdeçalı serpin. Yıkanmış pirinç ve bulguru da üzerine ekleyin.
Suyunu Ekleyin ve Pişirin: Tencereye suyu ilave ettikten sonra kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe alın. Arada bir-iki kez karıştırarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Yemeği sıcak olarak servis edin. Tabaktayken üzerine zeytinyağı gezdirin. Yanında yoğurt ve kırmızı acı biber ile servis ederek lezzetini artırabilirsiniz.