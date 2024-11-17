Pişirirken Kimse Dikkat Etmiyor Ama Bütün Vitamini Öldürüyor

Ispanak pişirilirken yapılan yaygın bu hata, bu besleyici sebzenin değerli içeriklerini büyük ölçüde kaybetmesine neden oluyor.

ISPANAĞI BU ŞEKİLDE HAZIRLAMAK GEREKİYOR

Ispanak, içeriğindeki vitamin ve minerallerle tam bir besin deposu. Ancak pişirme öncesinde yapılan işlemler sırasında bıçakla doğranması, besin değerlerini azaltabilir. Bunun yerine, ıspanak yapraklarını ellerinizle koparmak daha sağlıklı bir yöntemdir. Eğer daha pratik bir çözüm arıyorsanız, plastik kesme aparatlarını tercih ederek besin değerlerini koruyabilirsiniz.