1. Hamurun Kıvamı: Pişi hamurunun kıvamı, pişirme işlemi için oldukça önemlidir. Hamurun çok sert olması pişirme esnasında iç kısmının pişmemesine neden olabilir. Aynı şekilde hamurun çok yumuşak olması da pişirme esnasında dağılmasına sebep olabilir. Bu yüzden hamurun kıvamını tutturmak önemlidir.

2. Yağın Sıcaklığı: Pişi yaparken kullanılacak yağın sıcaklığı da oldukça önemlidir. Yağın çok sıcak olması pişirme esnasında pişmemiş iç kısmın yanmasına neden olabilir. Bu yüzden yağın sıcaklığını kontrol etmek ve orta ateşte pişirmek önemlidir.

3. Hamurun Dinlenmesi: Pişi hamurunu hazırladıktan sonra dinlendirmek, hamurun kabarmasını ve daha yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlar. Bu nedenle hamurun en az 30 dakika dinlenmesi önemlidir.

4. Pişirme Süresi: Pişirme süresi, pişinin iç kısmının tamamen pişmesi ve dış kısmının güzelce kızarması için oldukça önemlidir. Pişirme süresini gözlemleyerek, pişinin her iki tarafının da eşit şekilde pişmesini sağlamak önemlidir.

5. Sunum: Pişi yaparken sunum da oldukça önemlidir. Pişilerin sıcak servis edilmesi, yanında taze ve lezzetli bir sos ile sunulması, pişilerin lezzetini arttırır.

Bu yöntemle pişiler, uzun süre dinlendikçe daha fazla kabarıyor ve pişileriniz puf puf oluyor.

Pişiler puf puf olacak