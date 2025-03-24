Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün

Pırasa, içerdiği kamferol sayesinde kan damarlarını koruyucu etkiye sahip. Yüksek folat içeriği ile kalp sağlığını destekleyerek, damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra, antioksidan etkili gallik asit sayesinde hücre yaşlanmasını geciktirici özellik taşıyor. Sülfürlü bileşenleriyle özellikle kolon kanserine karşı koruyucu bir rol oynuyor.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Pırasanın tazeliğini koruyabilmesi için doğru saklama koşulları büyük önem taşıyor. Yıkanmadan buzdolabında yaklaşık bir hafta, dondurucuda ise üç aya kadar muhafaza edilebiliyor. Pişirilmiş halde saklandığında ise en fazla 48 saat içinde tüketilmesi gerekiyor.