Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Soğangiller ailesinin bir üyesi olan pırasa, sağlığa birçok fayda sağlayan besinler arasında yer alıyor. İçeriğinde bulunan flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken, kanserden kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pırasa, içerdiği kamferol sayesinde kan damarlarını koruyucu etkiye sahip. Yüksek folat içeriği ile kalp sağlığını destekleyerek, damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra, antioksidan etkili gallik asit sayesinde hücre yaşlanmasını geciktirici özellik taşıyor. Sülfürlü bileşenleriyle özellikle kolon kanserine karşı koruyucu bir rol oynuyor.
SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİLMELİ
Pırasanın tazeliğini koruyabilmesi için doğru saklama koşulları büyük önem taşıyor. Yıkanmadan buzdolabında yaklaşık bir hafta, dondurucuda ise üç aya kadar muhafaza edilebiliyor. Pişirilmiş halde saklandığında ise en fazla 48 saat içinde tüketilmesi gerekiyor.
BESİN DEĞERİ YÜKSEK
Bir porsiyon pırasa, K vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu, manganez ihtiyacının yüzde 13’ünü ve C vitamini ihtiyacının yüzde 6’sını karşılıyor. Ancak içerdiği oksalatlar nedeniyle aşırı tüketimi, vücudun kalsiyumu kullanmasını olumsuz etkileyebilir. Gaz yapıcı etkisi bulunduğundan, sindirim sorunu yaşayanların iyi pişirerek ve kontrollü miktarlarda tüketmesi öneriliyor.
MUTFAKTA FARKLI KULLANIM ALANLARI VAR
Pırasa, farklı tariflerde değerlendirilebiliyor. Salatalarda soğan yerine kullanılabilir, omlet ve melemen gibi yemeklere eklenebilir. Patatesle birlikte pişirilerek çorba yapılabilir ya da lezzetini yumuşatmak için az miktarda et suyu ile hazırlanabilir.