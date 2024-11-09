Pilav Yaparken 1 Yemek Kaşığı Ekleyin: Tadına Bakan Tarifi İçin Sıraya Giriyor!

LİMON SUYU İLE PİLAVI PARLATIN

Pilavın daha beyaz ve parlak görünmesi için, pişirme suyuna birkaç damla limon ekleyebilirsiniz. Özellikle şehriyeli pilavlarda zamanla oluşan kahverengi tonunu açmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

PİLAVI KARIŞTIRMADAN PİŞİRİN

Pilav pişerken çok fazla karıştırmaktan kaçının. Suyu ekledikten sonra bir kez karıştırın ve tencerenin kapağını kapatmadan önce yüzeyde bir "+" işareti çizerek tüm malzemelerin eşit pişmesini sağlayın. Bu yöntem, pilavın daha dengeli pişmesine yardımcı olur.