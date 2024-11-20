Petekleri Yakmasanız da Bu Yöntemle Odanız Hamam Gibi Olacak

ODANIZI YENİDEN DÜZENLEYİN

Yatağınızın konumunu, odanın iç duvarlarına yerleştirmek sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirebilir. İç duvarlar, dış duvarlara göre daha sabit bir sıcaklık sunar ve bu sayede odanız gece boyunca daha sıcak kalabilir. Ayrıca yatağınızı pencerelerden ve soğuk hava akımlarından uzak bir noktaya koymak, soğuk havanın etkisini azaltmada etkili olacaktır.