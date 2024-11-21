Petekleri Cayır Cayır Yaksanız da Bunları Yapıyorsanız Eviniz Buz Gibi Olacak
Kışın soğuk havalarıyla birlikte, evlerin ısıtma sistemleri de devreye girmeye başladı. Ancak, bazı yaygın hatalar evinizi yeterince ısıtmanızı engelleyebilir ve faturalarınızı gereksiz yere artırabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Havaların günden günde soğumasıyla birlikte yavaş yavaş petekler de açılmaya başlandı. Ancak evde yapılan bazı hatalar, peteklerin sıcaklığını engelleyerek evi soğuk tutabilir. İç mekan uzmanı Chloe Barrow, evinizin sıcaklığını korumak için kaçınmanız gereken dört yaygın hata hakkında önemli ipuçları paylaştı. İşte kaçınmanız gerekenler…
KÖTÜ YALITIMLI DÖŞEMELER
Evdeki ısıyı kaybetmenin en yaygın sebeplerinden biri de kötü yalıtımlı döşemelerdir. Çoğu kişi, pencereler ve kapılar gibi açık alanları kontrol etmeye odaklansa da döşeme tahtalarındaki boşlukları gözden kaçırabilir. Chloe, konuya ilişkin olarak, “Küçük bir hava akımı bile merkezi ısının etkisini sıfıra indirebilir” diyor. Bu sorunu çözmek için, ahşap döşemelerdeki boşlukları elinizle kontrol edin. Soğukluk hissediyorsanız, taslak önleyici bantlar veya sızdırmazlık malzemeleri kullanabilirsiniz. Daha büyük boşluklar için zemin dolgusu veya hava akımı önleyici ürünler tercih edebilirsiniz.
RADYATÖRLERİN ETRAFINI ENGELLEMEK
Mobilyaların veya perdelerin radyatörlerin çok yakınında olması, ısının doğru şekilde yayılmasını engelleyebilir. Isıyı emerek odanın sıcaklığını düşüren bu hata, kolayca düzeltilen bir sorundur. Radyatörlerin etrafında birkaç santimetre boşluk bırakarak mobilyaları yerleştirmeniz, ısının serbestçe dağılmasını sağlar. Ayrıca, kalın perdeler kullanıyorsanız, perdelerin doğrudan radyatörlerin üzerine serilmediğinden emin olun. Perde, radyatörün hemen üst kısmında sonlanmalıdır; bu, evinizin daha sıcak olmasına yardımcı olabilir.
TERMOSTAT AYARLARINI İHMAL ETMEK
Isıtma sistemini her açtığınızda, termostat ayarlarınızı gözden geçirmek önemlidir. Bu, çoğu ev sahibinin genellikle unuttuğu bir detaydır. Chloe, "Termostatı sabit bir orta sıcaklıkta tutmak, aşırı enerji tüketmeden konforlu bir ortam sağlar" diyor. Akıllı termostatlar, ısının daha hassas bir şekilde yönetilmesine yardımcı olarak enerji tasarrufu sağlayabilir.
YETERSİZ YALITIM SORUNU
Eski evlerde, yalıtım yetersiz olabilir ve bu da ısının duvarlardan veya çatılardan kaybolmasına neden olabilir. Yetersiz yalıtım nedeniyle, ısıtma açık olsa bile evin ısısının yüzde 35'ine kadar kaybolması mümkündür. Bu yüzden, özellikle duvarlar ve çatı gibi kritik noktalarda yalıtımı gözden geçirmek, enerji verimliliğinizi artırabilir ve evinizin sıcaklık seviyesini koruyabilir.