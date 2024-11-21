Petekleri Cayır Cayır Yaksanız da Bunları Yapıyorsanız Eviniz Buz Gibi Olacak

KÖTÜ YALITIMLI DÖŞEMELER

Evdeki ısıyı kaybetmenin en yaygın sebeplerinden biri de kötü yalıtımlı döşemelerdir. Çoğu kişi, pencereler ve kapılar gibi açık alanları kontrol etmeye odaklansa da döşeme tahtalarındaki boşlukları gözden kaçırabilir. Chloe, konuya ilişkin olarak, “Küçük bir hava akımı bile merkezi ısının etkisini sıfıra indirebilir” diyor. Bu sorunu çözmek için, ahşap döşemelerdeki boşlukları elinizle kontrol edin. Soğukluk hissediyorsanız, taslak önleyici bantlar veya sızdırmazlık malzemeleri kullanabilirsiniz. Daha büyük boşluklar için zemin dolgusu veya hava akımı önleyici ürünler tercih edebilirsiniz.