Petekleri Bu Yöntemle Kullanın, Burun Tıkanıklığından Kurtulun
Kış aylarında peteklerin ısınmasıyla birlikte havanın kuruması, birçok kişinin burun tıkanıklığı yaşamasına neden olabiliyor. Ancak bu sorunun üstesinden gelmek için alabileceğiniz basit önlemler mevcut. Doğru yöntemleri uygulayarak, rahat bir nefes alabilir ve tıkanmadan uyanabilirsiniz.
Kaynak: Gerçek Gündem
Petekler, ortamdaki nemi azaltarak ısınan hava üretir. Düşük nem oranı, burun mukozasının kurumasına yol açabilir. Özellikle çocuklarda sıkça rastlanan bu durum, yetişkinlerde de görülebiliyor. Peki, kaloriferin yarattığı kuruluğu nasıl giderebiliriz? Burun tıkanıklığını önlemek için ne gibi adımlar atmalıyız? İşte en etkili yöntemlerden biri:
PETEK SULUKLARI
Birçok kişi, kalorifer peteği suluğu kullanarak bu tür sorunların önüne geçiyor. Bu ürünler, su veya esanslı yağlar içeren sıvıların konulabileceği suluklar olarak tasarlanmıştır.
Peteğe takılarak veya üzerine yerleştirilerek kullanılan bu suluklar, içindeki sıvının ısınmasıyla buharlaşarak ortama nem ve hoş bir koku yayar. Böylece, havanın nem oranı artırılarak burun tıkanıklığı riski azaltılmış olur. Bu basit çözümle, daha konforlu bir kış geçirmeniz mümkün.