Petekleri Bu Yöntemle Kullanın, Burun Tıkanıklığından Kurtulun

Peteğe takılarak veya üzerine yerleştirilerek kullanılan bu suluklar, içindeki sıvının ısınmasıyla buharlaşarak ortama nem ve hoş bir koku yayar. Böylece, havanın nem oranı artırılarak burun tıkanıklığı riski azaltılmış olur. Bu basit çözümle, daha konforlu bir kış geçirmeniz mümkün.