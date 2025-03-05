Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay

Perdelerin uzun ömürlü olması ve daha etkili temizlenmesi için yıkamadan önce biriken toz ve kirin arındırılması gerekir. Bunun için perdeler hafifçe çırpılabilir ya da elektrikli süpürgenin düşük ayarıyla tozu alınabilir. Bu adım, yıkama sırasında kirin kumaşa daha fazla işlemesini önler.