Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Ev dekorasyonunda önemli bir yere sahip olan perdeler, zamanla toz, kir ve güneş ışığı nedeniyle sararabilir ve mat bir görünüm alabilir. Ancak doğru temizlik yöntemleriyle perdeleri eski beyazlığına kavuşturmak mümkün. İşte perdelerinizi kar beyaz yapacak etkili temizlik yöntemi...
Kaynak: Haber Merkezi
Perdelerin uzun ömürlü olması ve daha etkili temizlenmesi için yıkamadan önce biriken toz ve kirin arındırılması gerekir. Bunun için perdeler hafifçe çırpılabilir ya da elektrikli süpürgenin düşük ayarıyla tozu alınabilir. Bu adım, yıkama sırasında kirin kumaşa daha fazla işlemesini önler.
DOĞRU TEMİZLİK YÖNTEMİ
Perdeleri beyazlatmak için doğal malzemelerden faydalanmak mümkündür. Bunun için:
Bir leğene ılık su doldurun.
İçine 1 çay bardağı karbonat ve yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin.
Perdeleri bu karışımda 1-2 saat bekletin.
Karbonat, lekeleri çıkarırken sirke hijyen sağlar ve beyazlığı artırır. Alternatif olarak oksijen bazlı leke çıkarıcılar da tercih edilebilir.
MAKİNEDE YIKAMA VE KURUTMA
Perdeler çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta (30°C) ve hassas yıkama programında yıkanmalıdır. Aşırı deterjan kullanımı, kumaşta kalıntı bırakarak matlaşmaya yol açabilir. Yıkama sonrası doğrudan güneş ışığında kurutmak, zamanla sararmaya neden olabileceğinden gölgede kurutulması önerilir. Perdelerin düzgün görünmesi için düşük ısıda ütülenmesi yeterlidir.