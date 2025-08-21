Pencere Önüne Folyo Topu Görün, Etkisini İzleyin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Parlak yüzeyi sayesinde güneş ışığını yansıtan folyo topları, pencere ya da balkon kenarına bırakıldığında özellikle güvercinlerin yaklaşmasını engelliyor. Parıltıdan rahatsız olan kuşlar pencereye konmaktan vazgeçiyor. Böylece balkon ve camların kirlenmesi de önlenmiş oluyor.

BÖCEKLERE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Folyo topları yalnızca kuşları değil, bazı uçan böcekleri de uzaklaştırıyor. Kimyasal ilaç kullanmadan çözüm arayanlar için bu yöntem, pratik ve sağlığa zarar vermeyen bir alternatif olarak öne çıkıyor.

UYGULAMASI SON DERECE KOLAY

Bir parça alüminyum folyoyu avuç içinde sıkıştırarak küçük toplar haline getirmek yeterli. Bu toplar pencere kenarına ya da balkon köşelerine bırakılabiliyor. İp yardımıyla asıldığında ise rüzgarın etkisiyle daha fazla hareket ederek caydırıcılığı artırıyor.

MASRAFSIZ VE PRATİK YÖNTEM

Her evde bulunabilen alüminyum folyo ile hazırlanan bu yöntem, hem maliyetsiz hem de etkili olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, basit bir folyo topunun bile evin temizliği ve konforuna katkı sağladığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi