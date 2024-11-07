Patlıcan Kararmadan Nasıl Kızartılır? Bu Yöntemle Yağ Bile Çekmeyecek
Patlıcan kızartırken yağ çekme sorunuyla karşılaşmaktan bıktıysanız, şeflerin kullandığı bu yöntem tam size göre!
Kaynak: Haber Merkezi
Patlıcanın en iyi şekilde kızartılabilmesi için paylaşılan bu tarif, patlıcanın çıtır çıtır ve hafif olmasını sağlarken, kararmasını önlüyor. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay. İşte yapılışı...
YAĞ ÇEKMEYEN VE KARARMAYAN PATLICAN NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
2 adet patlıcan
2 su bardağı galeta unu
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 büyük boy yumurta
1 su bardağı un
Zeytinyağı
Bir avuç doğranmış maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlık:
Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanların kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Ardından bir kaba alın ve üzerine tuz ve su ekleyip 30 dakika bekletin. Bu adım, patlıcanın acısını çıkarır ve fazla yağ çekmesini önler.
Patlıcanları Kurulayın: Bekleme süresi dolunca patlıcanları süzüp kurulayın. Bu sayede kızartma sırasında fazla su kalmaz ve patlıcanlar daha çıtır olur.
Kaplama Malzemelerini Hazırlayın: Bir kapta galeta unu ve rendelenmiş kaşarı karıştırın. Başka bir kapta yumurtayı biraz su ekleyerek çırpın, üçüncü bir kapta ise un bulundurun.
Patlıcanları Kaplayın: Patlıcan dilimlerini önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta unlu karışıma batırarak kaplayın. Bu yöntem, patlıcanın dış yüzeyinin çıtır olmasını sağlarken içinin yumuşak kalmasına yardımcı olur.
Kızartın: Tavaya zeytinyağını ekleyip kızdırın ve kaplanmış patlıcanları tavaya yerleştirin. Patlıcanlar altın sarısı rengini alınca tavadan çıkarın.
Servis: Kızarttığınız patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis yapabilirsiniz.