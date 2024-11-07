Patlıcan Kararmadan Nasıl Kızartılır? Bu Yöntemle Yağ Bile Çekmeyecek

Hazırlık:

Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanların kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Ardından bir kaba alın ve üzerine tuz ve su ekleyip 30 dakika bekletin. Bu adım, patlıcanın acısını çıkarır ve fazla yağ çekmesini önler.

Patlıcanları Kurulayın: Bekleme süresi dolunca patlıcanları süzüp kurulayın. Bu sayede kızartma sırasında fazla su kalmaz ve patlıcanlar daha çıtır olur.

Kaplama Malzemelerini Hazırlayın: Bir kapta galeta unu ve rendelenmiş kaşarı karıştırın. Başka bir kapta yumurtayı biraz su ekleyerek çırpın, üçüncü bir kapta ise un bulundurun.