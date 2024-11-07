Pastane Poğaçası Evde Nasıl Yapılır? Ustalar Sır Gibi Saklıyordu

Mayanın Hazırlanması: Bir kaba kuru maya ve toz şekeri koyun. Üzerine ılık süt ve suyu ekleyip, maya ve şeker iyice eriyene kadar karıştırın.

Sıvı Yağı Ekleyin: Karışıma sıvı yağı ilave edin ve iyice karıştırın.

Hamuru Hazırlayın: Karışıma unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin. Eklerken tuzu da ilave edin ve hamur yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamur elle ya da hamur makinesi ile yoğurulabilir.

Mayalanma Süreci: Hamurun üzerini streç filmle kaplayıp oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.