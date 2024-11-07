Pastane Poğaçası Evde Nasıl Yapılır? Ustalar Sır Gibi Saklıyordu
Pastane ustalarının sır gibi sakladığı puf poğaça tarifi ortaya çıktı. Artık siz de evde pastane poğaçasının aynısını yapabileceksiniz. İşte o tarif...
Kaynak: Haber Merkezi
Pastanelerdeki o yumuşacık ve enfes lezzete sahip poğaçaları artık evde yapabilirsiniz. Ustaların tarif sırlarını açığa çıkaran, tam kıvamında pastane poğaçası tarifiyle kahvaltı ve çay saatlerinize lezzet katın.
PASTANE POĞAÇASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 paket kuru maya
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz
1,5 su bardağı ılık su
1,5 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
8-8,5 su bardağı un (hamur kıvamına göre ayarlanabilir)
ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
1 tatlı kaşığı su
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Pastane Poğaçası Yapımı
Mayanın Hazırlanması: Bir kaba kuru maya ve toz şekeri koyun. Üzerine ılık süt ve suyu ekleyip, maya ve şeker iyice eriyene kadar karıştırın.
Sıvı Yağı Ekleyin: Karışıma sıvı yağı ilave edin ve iyice karıştırın.
Hamuru Hazırlayın: Karışıma unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin. Eklerken tuzu da ilave edin ve hamur yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamur elle ya da hamur makinesi ile yoğurulabilir.
Mayalanma Süreci: Hamurun üzerini streç filmle kaplayıp oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.
Şekillendirme: Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Dilerseniz içine peynir, zeytin, patates ya da kıyma gibi harçlar da ekleyebilirsiniz.
Fırın Tepsisine Yerleştirin: Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Üzeri İçin Karışım: Bir kapta yumurta sarısı, sıvı yağ ve suyu karıştırarak poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Çatal ile üzerlerine hafifçe çizik atarak pastane poğaçalarındaki gibi desen oluşturabilirsiniz.
Pişirme: Poğaçaları, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.