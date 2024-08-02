Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı

Türk sporunun dev kulübü Fenerbahçe, 10 yıldır şampiyon olamıyor. Sarı lacivertliler, her yıl şampiyonluğa yaklaşsa da kupaya erişemiyor. Fenerbahçe, basketbol, voleybol ve atletizm gibi branşlarda hem yerel çapta hem de Avrupa çapında yakaladığı başarıyı futbola da yansıtmak istiyor.

Bu sene dünyaca ünlü teknik çalıştırıcı Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, geçen sene yaptığı güçlü kadro yapılanmasını bu sene de sürdürerek, futbolda uzun bir süredir hasret kaldığı başarıları kazanmak istiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem