Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu

OTO YIKAMACILARIN ÖZEL KARIŞIMI

4 litre suya 4 bardak beyaz sirke ve bir bulaşık deterjanı tableti ekleyin. Karışımı bir şişeye dökün ve lekeli bölgeye püskürtün. Yumuşak bir bezle silin ve ardından temiz su ile tekrar silin. Bu karışımla en inatçı, çıkmayan lekelerden bile eser kalmayacak, koltuklarınız eskisi gibi tertemiz olacak.