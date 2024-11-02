Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu
İşte oto yıkamacıların uzun süre sır gibi sakladığı koltuk temizleme yöntemi! Bu basit karışımlarla koltuklarınızda iz bırakmadan temizlik sağlayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Aracına özen gösterenlerin en büyük sorunlarından biri, koltuklarda biriken kirdir. Yolculuk sırasında yiyecek veya içecek tüketirken koltuklarda lekelere yol açabilir. Bunun yanı sıra, koltuk kumaşları sürekli aşınıp kirlenebilir ve renkleri solabilir.
Artık oto yıkamaya para vermenize gerek kalmayacak. Oto yıkamacıların özel yaptığı ve sır gibi sakladığı o karışım ortaya çıktı. Bu karışımla birlikte koltuklarınızı kendiniz temizleyerek tasarruf sağlayabilirsiniz.
OTO YIKAMACILARIN ÖZEL KARIŞIMI
4 litre suya 4 bardak beyaz sirke ve bir bulaşık deterjanı tableti ekleyin. Karışımı bir şişeye dökün ve lekeli bölgeye püskürtün. Yumuşak bir bezle silin ve ardından temiz su ile tekrar silin. Bu karışımla en inatçı, çıkmayan lekelerden bile eser kalmayacak, koltuklarınız eskisi gibi tertemiz olacak.