Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş

Beyaz renk, temizlik ve hijyenin en belirgin simgesi olarak kabul edilir. Beyaz çarşaf ve havlularda en ufak bir leke veya kir bile kolayca fark edilir. Bu durum, otel misafirlerine temiz ve hijyenik bir ortamda konakladıkları hissini verir. Özellikle otel hijyenine büyük önem veren misafirler için beyazın bu etkisi önemli bir güven kaynağıdır.