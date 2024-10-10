Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz: Son Karar Yargıtay'ın

İş insanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk arasında süren boşanma davasında, Serap Tibuk'un talep ettiği 750 milyon TL'lik tazminat, itiraz sonucunda 50 milyon TL'ye düşürüldü. Bu karara itiraz eden Serap Tibuk, davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın vereceği kararın 2 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz: Son Karar Yargıtay'ın - Resim: 1

Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Besim Tibuk, 1990'lı yıllardaki dikkat çekici vaatleriyle tanınmıştı. Uzun bir süre basından uzak kalan Tibuk, geçtiğimiz Ocak ayında 36 yıllık eşi Serap Tibuk ile evliliğini sonlandırmıştı.

İstanbul 13. Aile Mahkemesi, boşanma davası kapsamında Serap Tibuk'a 750 milyon TL maddi, 100 milyon TL manevi tazminat ile aylık 500 bin TL yoksulluk nafakası ödenmesine karar vermişti. Ancak bu kararı kabul etmeyen Besim Tibuk, davayı istinafa taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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