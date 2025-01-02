Otel Banyolarında Bulunan Telefon Meğer Bunun İçinmiş! Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Ayrıca, otel odalarında banyoda telefon bulunması, bir dönem lüksün ve prestijin göstergesi olarak kabul ediliyordu. Hatta dört veya beş yıldızlı otellerin sınıflandırılmasında banyolarda telefon bulundurulması bir zorunluluk haline gelmişti.

GÜVENLİK İÇİN HAYATİ BİR DETAY

Banyolardaki telefonların bir diğer önemli işlevi ise güvenlik sağlamaktır. Kaygan zeminler, düşme tehlikeleri veya ani rahatsızlıklar gibi durumlarda, banyoda bulunan telefonlar misafirin resepsiyona hızlıca ulaşmasını sağlar. Bu sayede, acil durumlarda anında yardım alınabilir.