Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuru yapabilmesi için belirli kriterleri taşıması gerekiyor. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (2527 sayılı kanun kapsamı hariç)

18 yaşını doldurmuş olmak

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak

İlgili öğrenim durumu ve özel şartları taşımak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

İŞKUR iş ilanında belirtilen ikamet şartını karşılıyor olmak

Sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek olmak

Başvuru sürecinde şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan sürecinin her aşamasında iptal edilebilecek.