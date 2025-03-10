Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için 4500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek ve başarılı olanlar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. İşte OGM işçi alımına dair tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
OGM işçi alımı için başvurular, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve belirlenen asil ile yedek adaylar, sınavlara çağrılacak. Sınavları başarıyla geçenler, OGM bünyesinde göreve başlayacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:
Orman İşçisi
Arazöz Şoförü
Dozer Operatörü
Greyder Operatörü
Ekskavatör Operatörü
İş Makinesi Operatörü
Traktör Operatörü
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvuru yapabilmesi için belirli kriterleri taşıması gerekiyor. İşte başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (2527 sayılı kanun kapsamı hariç)
18 yaşını doldurmuş olmak
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak
Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak
İlgili öğrenim durumu ve özel şartları taşımak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
İŞKUR iş ilanında belirtilen ikamet şartını karşılıyor olmak
Sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek olmak
Başvuru sürecinde şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan sürecinin her aşamasında iptal edilebilecek.
KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Başvurular tamamlandıktan sonra, açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonuçları ve diğer duyurular, ilgili Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ilan edilecek.