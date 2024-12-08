Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız

Hediye seçimleri ve ofis ortamlarının vazgeçilmez bitkilerinin başında gelen orkide, sıklıkla tercih sebebi oluyor. Fakat bu bitkilerin bakımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte orkide bakımı için gerekli 5 uygulama…

Kaynak: Haber Merkezi

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Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız - Resim: 1

Evinizi zarafetiyle süsleyen orkideler, doğru bakım uygulandığında uzun süre sağlıklı kalabilir. Ancak bu hassas bitkilerin yanlış bir bakım rutiniyle solması ve zarar görmesi kaçınılmazdır. İşte orkide bakımında dikkat edilmesi gereken 5 temel nokta…

1. DOĞRU SULAMA YÖNTEMLERİ

Orkideler, fazla sulama nedeniyle kök çürümesine karşı oldukça hassastır. Bu nedenle sulama yaparken şu hususlara dikkat edin:

Toprağı kontrol ederek sulama sıklığını belirleyin. Hafifçe kuruduğunda sulama yapabilirsiniz.

Sulama sonrası fazla suyun saksının altındaki deliklerden akmasını sağlayın. Bitkinin suyun içinde beklememesine özen gösterin.

Klorlu musluk suyu yerine dinlenmiş veya yağmur suyu tercih edin.

Kaynak: Haber Merkezi

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