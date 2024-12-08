Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız

Evinizi zarafetiyle süsleyen orkideler, doğru bakım uygulandığında uzun süre sağlıklı kalabilir. Ancak bu hassas bitkilerin yanlış bir bakım rutiniyle solması ve zarar görmesi kaçınılmazdır. İşte orkide bakımında dikkat edilmesi gereken 5 temel nokta…

1. DOĞRU SULAMA YÖNTEMLERİ

Orkideler, fazla sulama nedeniyle kök çürümesine karşı oldukça hassastır. Bu nedenle sulama yaparken şu hususlara dikkat edin:

Toprağı kontrol ederek sulama sıklığını belirleyin. Hafifçe kuruduğunda sulama yapabilirsiniz.

Sulama sonrası fazla suyun saksının altındaki deliklerden akmasını sağlayın. Bitkinin suyun içinde beklememesine özen gösterin.

Klorlu musluk suyu yerine dinlenmiş veya yağmur suyu tercih edin.

Kaynak: Haber Merkezi