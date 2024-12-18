Orkideler Bu Sayede Daha Uzun Canlı Kalıyor! Köklerinde Asla Çürüme Olmuyor

2. DOĞRU IŞIK SAĞLAMA

Orkideler ışığı sever, ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmak yapraklarında yanıklara neden olabilir. Bu nedenle:

Orkidenizi dolaylı ışık alan bir pencere kenarına yerleştirin.

Kuzey veya doğu cepheli pencereler, ışık ihtiyacını karşılamak için genellikle en uygun seçeneklerdir.

Doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda, bitki büyüme lambalarından destek alabilirsiniz.