Orkide Beslerken Saksı Dibine Bu Baharattan Ekleyin! Orkideyi Coşturan Tüyo
Orkide beslerken aklınızda bulunması gereken çiçek bakım tüyosu. Orkideniz çok daha canlı olacak.
Orkide yetiştiriciliği, bitki tutkunları arasında popüler bir hobi haline gelmiştir. Orkide besleme konusunda yapılan araştırmalar, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve çiçeklenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları ortaya koymuştur. Bu noktalardan biri de saksı dibine baharat eklenmesidir.
Bu baharatı saksı dibine eklerseniz orkide dahil birçok çiçeğiniz coşacak.
Baharatlar arasında sağlık açısından oldukça faydalı olan tarçında bu koruma yöntemlerinin başında gelir. Çiçeklerinize serpeceğiniz tarçın ile oluşturacağınız korumaya şaşıracak ve bir daha bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz.
Tarçın içerisinde bulundurduğu antibakteriyel ve antifungal özelliklerle çiçeklerinizi böceklerde koruma da oldukça başarılı olacak bir yöntemdir.
ORKİDE BAKARKEN BİLMENİZ GEREKEN 5 ŞEY
1. Işık: Orkideler, doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Ancak yeterli miktarda ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, parlak ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir konum idealdir.
2. Sulama: Orkide sulaması oldukça hassas bir konudur. Genellikle haftada bir kez sulama yeterli olacaktır. Ancak sulama miktarı, orkidelerin türüne, saksı malzemesine ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3. Sıcaklık ve Nem: Orkideler, genellikle ılıman iklim bitkileridir. Bu nedenle, 18-25°C arasında bir sıcaklık onlar için idealdir. Ayrıca, yüksek nem oranına da ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, düzenli olarak yapraklarına su püskürtmek faydalı olacaktır.
4. Toprak ve Saksı: Orkideler için özel olarak hazırlanmış orkide toprağı ve havadar bir saksı tercih etmelisiniz. Köklerinin havalandırılması ve suyun kolayca akması, orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemlidir.
5. Bakım ve Budama: Orkidelerin düzenli olarak bakımı ve gerektiğinde budaması, sağlıklı ve çekici görünümlerini korumaları açısından önemlidir. Solmuş çiçekleri ve kurumuş yaprakları düzenli olarak temizlemek, yeni sürgünlerin oluşumunu teşvik eder.