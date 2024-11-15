Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu

Opel Zafira

Alman mühendisliğinin gözdesi Zafira, şu kredi imkanlarını sunuyor:

250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz.

700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faiz oranı.

Opel Movano

Opel Movano, geniş taşıma kapasitesi ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında:

350 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

1 milyon TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi fırsatı mevcut.

Opel Crossland

Opel SUV ailesinin şık üyesi Crossland, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi avantajıyla Opel bayilerinde.

Opel Mokka

Opel Mokka, yenilikçi Opel Vizör tasarımı ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkıyor. Bu modelde de 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Opel Grandland

Markanın SUV segmentindeki amiral gemisi Opel Grandland, 200 bin TL kredi için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla dikkat çekiyor.