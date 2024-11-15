Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu

Otomotiv devi Opel, Kasım ayı fırsatlarını duyurdu. Sıfır faizli kredide detaylar netleşti. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi

Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu - Resim: 1

Opel Türkiye, Kasım ayı boyunca binek ve SUV modellerine yönelik cazip kredi imkanları ve çevrim içi rezervasyona özel indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte Opel’in model bazlı tüm kampanyaları...

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Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu - Resim: 2

Opel Corsa

Opel Corsa, Kasım ayında 150 bin TL krediye 12 ay vadeli ve %0 faiz oranı ile satışa sunuluyor.

Opel Astra

Modern tasarımı ve performansıyla beğenilen Opel Astra, 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla alıcılarını bekliyor.

Opel Combo

Opel’in hafif ticari segmentinde yer alan Combo, iki farklı kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor:

250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz.
700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faiz.

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Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu - Resim: 3

Opel Zafira

Alman mühendisliğinin gözdesi Zafira, şu kredi imkanlarını sunuyor:

250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz.
700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faiz oranı.

Opel Movano

Opel Movano, geniş taşıma kapasitesi ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında:

350 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

1 milyon TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi fırsatı mevcut.

Opel Crossland

Opel SUV ailesinin şık üyesi Crossland, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi avantajıyla Opel bayilerinde.

Opel Mokka

Opel Mokka, yenilikçi Opel Vizör tasarımı ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkıyor. Bu modelde de 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Opel Grandland

Markanın SUV segmentindeki amiral gemisi Opel Grandland, 200 bin TL kredi için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla dikkat çekiyor.

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Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu - Resim: 4

ELEKTRİKLİ MODELLERDE YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI

Elektrikli araç kategorisinde Opel, Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini tercih edenlere şu finansman seçeneklerini sunuyor:

250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz oranı.

Opel Combo Cargo

Yeni Opel Combo Cargo, iş dünyasına yönelik özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor:

200 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

550 bin TL için %2,99 faiz oranlı kredi fırsatı.

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