Opel Gemileri Yaktı: 1 Milyon Liraya Varan Sıfır Faizli Kredide Detaylar Belli Oldu
Otomotiv devi Opel, Kasım ayı fırsatlarını duyurdu. Sıfır faizli kredide detaylar netleşti. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Opel Türkiye, Kasım ayı boyunca binek ve SUV modellerine yönelik cazip kredi imkanları ve çevrim içi rezervasyona özel indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte Opel’in model bazlı tüm kampanyaları...
Opel Corsa
Opel Corsa, Kasım ayında 150 bin TL krediye 12 ay vadeli ve %0 faiz oranı ile satışa sunuluyor.
Opel Astra
Modern tasarımı ve performansıyla beğenilen Opel Astra, 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla alıcılarını bekliyor.
Opel Combo
Opel’in hafif ticari segmentinde yer alan Combo, iki farklı kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor:
250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz.
700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faiz.
Opel Zafira
Alman mühendisliğinin gözdesi Zafira, şu kredi imkanlarını sunuyor:
250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz.
700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faiz oranı.
Opel Movano
Opel Movano, geniş taşıma kapasitesi ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında:
350 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.
1 milyon TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi fırsatı mevcut.
Opel Crossland
Opel SUV ailesinin şık üyesi Crossland, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi avantajıyla Opel bayilerinde.
Opel Mokka
Opel Mokka, yenilikçi Opel Vizör tasarımı ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkıyor. Bu modelde de 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Opel Grandland
Markanın SUV segmentindeki amiral gemisi Opel Grandland, 200 bin TL kredi için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla dikkat çekiyor.
ELEKTRİKLİ MODELLERDE YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
Elektrikli araç kategorisinde Opel, Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini tercih edenlere şu finansman seçeneklerini sunuyor:
250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz oranı.
Opel Combo Cargo
Yeni Opel Combo Cargo, iş dünyasına yönelik özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor:
200 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.
550 bin TL için %2,99 faiz oranlı kredi fırsatı.