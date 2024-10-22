Onlarca Yıllık Araştırma Sonuçlandı: Yarım Kaşığı Bile Alzheimer Riskini Ortadan Kaldırıyor! Kadınlar İçin Daha Etkili

Bilim insanları, yaş ortalaması 56 olan 92 bin 383 yetişkini tam 28 yıl boyunca inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, günde en az yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere ya da nadiren tüketenlere göre Alzheimer riskinde yüzde 28 azalma yaşandığı gözlendi.

KADINLAR İÇİN RİSKİ DAHA DA AZALTIYOR

Araştırma ayrıca zeytinyağı tüketiminin özellikle kadınlarda Alzheimer riskini daha fazla düşürdüğünü ortaya koydu. Bunun yanı sıra, margarin veya mayonez yerine sadece bir çay kaşığı zeytinyağı kullanmanın, bunamadan kaynaklı ölüm oranını yüzde 8 oranında azalttığı belirtildi.

UZMAN DOKTOR: HER EVDE BULUNMALI

İngiliz Doktor Theodore Dalrymple, The Oldie dergisine verdiği demeçte, zeytinyağının her evde mutlaka bulunması gerektiğine vurgu yaparak, bu doğal yağın sağlığa olan faydalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

KRONİK HASTALIKLAR VE KALP İÇİN ÖNEMLİ

Zeytinyağının, kronik hastalıkların önlenmesinde ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamada etkili olduğu biliniyor. Ayrıca düzenli tüketimi, tip-2 diyabet riskini azaltarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye de yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi