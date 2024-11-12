Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor

Yunan Mitolojisi'nde “ölümsüzlük otu” olarak anılan defne yaprağı, yalnızca yemeklerde değil, sağlık alanında da pek çok faydayı beraberinde getiriyor. Peki, defne yaprağı hangi alanlarda kullanılıyor ve sağladığı yararlar neler? İşte detaylar...

KİLOSU 350 LİRADAN SATILIYOR

Defne yaprağı, Akdeniz defnesi olarak da bilinen ve yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de doğal tedavi yöntemlerinde kendine yer bulan bir bitkidir. Bu aromatik bitki, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişir. Türkiye'nin önde gelen defne hasadı noktalarından biri olan Osmaniye’de bu yıl da defne yaprağı hasadı başladı. Osmaniye'nin 7 köyünü kapsayan iki ilçede toplanan defne yaprağının kilosu 300-350 TL arasında satılmaktadır.