Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırıldı!

Illinois merkezli üretici TreeHouse Foods tarafından ülke çapındaki marketlerde satılan dondurulmuş wafflelar, listeria kontaminasyonu endişesiyle geri çağrıldı.

BÜTÜN MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI

TreeHouse Foods, rutin bir denetim sırasında tesislerinden birinde tespit edilen listeria kontaminasyonu nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda, tüketicilerin satın aldıkları waffleları marketlere iade etmeleri istendi. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bildirilmedi, ancak şirket, FDA'nın geri çağırma listesinde yer alan ürünlerin donduruculardan çıkarılmasını tavsiye etti.