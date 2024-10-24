Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırıldı!
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tüketicilere önemli bir uyarıda bulunarak, satın aldıkları bazı paketli gıdaları marketlere geri getirmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Illinois merkezli üretici TreeHouse Foods tarafından ülke çapındaki marketlerde satılan dondurulmuş wafflelar, listeria kontaminasyonu endişesiyle geri çağrıldı.
BÜTÜN MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI
TreeHouse Foods, rutin bir denetim sırasında tesislerinden birinde tespit edilen listeria kontaminasyonu nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda, tüketicilerin satın aldıkları waffleları marketlere iade etmeleri istendi. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bildirilmedi, ancak şirket, FDA'nın geri çağırma listesinde yer alan ürünlerin donduruculardan çıkarılmasını tavsiye etti.
600'DEN FAZLA ÇEŞİT RAFLARDAN İNDİRİLDİ
Geri çağırma, çok çeşitli dondurulmuş waffle türlerini kapsıyor. Özellikle yaban mersinli, çikolatalı ve mevsimlik ürünler olan Breakfast Best Pumpkin Waffles gibi 600'den fazla çeşit raftan indirildi.
LİSTERİA BAKTERİSİ HAKKINDA
Listeria bakterisi özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu bakteri, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde enfeksiyonlara neden olabilirken, gebelikte ise bebeğe zarar verebiliyor. Listeriosisin hafif belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve ishal yer alıyor.