Öğrendikten sonra meze ustası olacaksınız. Ölçüsü böyle hiç şaşmıyor

Ezme en sevilen lezzetler arasında yer alır. Her sofraya yakışan, her damakta nefis tat bırakan narlı patlıcan ezme tarifi sofralarınızın aranan lezzetlerinden olmaya aday bir lezzettir. Çok az malzemeyle yapılan bu tarife nar çok yakışıyor ve gerçekten görsel bir şölen sunuyor.

İşte patlıcan ezme yaparken işinize yarayacak bilgiler.

Malzeme listesi:

4 adet patlıcan

1,5 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ceviz

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı nar

Hazırlanışı:

Narlı patlıcan ezmesi tarifi;

Patlıcanları zeytinyağında yumuşayıncaya kadar kavurun ve soğumaya bırakın.

Tereyağını yoğurtla karıştırın. Narı ve cevizleri de yoğurda ekleyin.

Tüm malzemeleri patlıcanla karıştırdıktan sonra tuz ve karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz.

YOĞURTLU PATLICAN EZME TARİFİ

Öte yandan lezzet.com.tr sitesinde ise yoğurtlu patlıcan ezmenin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

6 patlıcan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 limonun suyu

Tuz

Nasıl Yapılır?



Tarife başlarken bir kasede limon suyu ve zeytinyağını karıştırın. Kullanacağınız patlıcanları yıkayıp kurulayın.

Ardından patlıcanları fırın ızgarasında közleyin. Közleme işleminden sonra kabuklarını temizleyin ve patlıcanları zeytinyağlı karışımın içine aktarın.

Patlıcan ve zeytinyağı sosunu harmanladıktan sonra, çatalla ezerek püre haline getirin.

Başka bir kapta sarımsağı rendeleyerek yoğurtla karıştırın. Üzerine tuz ekleyin ve yoğurdu patlıcanın üzerine döküp karıştırın.

Salatayı servis tabağına alın. Üzerini taze biberiye ve dereotu ile süsleyin.

Yoğurtlu patlıcan ezmeyi, rosto ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Derleme: Gerçek Gündem