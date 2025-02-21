Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor

Öfkelenen bir çocuk (ya da bir yetişkin), genellikle yanlış anlaşıldığını veya görmezden gelindiğini düşünür. "Üzgün olduğunu görüyorum" demek, bu kişiye duyulan saygıyı ifade eder. Bu yaklaşım, öfkenin daha da büyümesine engel olabilir.



"SAKİN OL!" DEMEK DURUMU DAHA DA ALEVLENDİREBİLİR



"Sakin ol!" ya da "Aşırı tepki vermeyi bırak!" gibi cümleler, öfkelendiği anlarda çocukları daha da zor durumda bırakabilir. Öfke çoğunlukla korku, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi duyguların bir yansımasıdır. Bu yüzden öfkenin büyümesi, ancak derin bir anlayışla engellenebilir.

Özellikle stres altındaki insanlar, kontrol edilmekten hoşlanmazlar. Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek, çoğu zaman tam tersine, öfkenin daha da artmasına neden olabilir. Ancak, sadece varlığınızı ve desteğinizi sunarak, durumu sağlıklı bir iletişim fırsatına dönüştürebilirsiniz.