Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Çocukların yönetmesi gereken en karmaşık duygulardan biri öfkedir. Özellikle öfke patlaması yaşayan bir çocuğu sakinleştirmek, birçok ebeveyn için oldukça zordur. Ancak çocuk ve ergen psikoloğu Jeffrey Bernstein, bu konuda etkili bir yöntem sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bernstein, ebeveyn koçluğu deneyimlerine dayanarak, "Bir çocuğa 'Şu anda üzgün olduğunu görüyorum. Senin için buradayım' dediğinizde, çok büyük olasılıkla sakinleşecektir. Bu cümle, öfkeyi tamamen ortadan kaldırmasa da, öfkenin getirdiği yıkıcı etkileri hafifletebilir" dedi.
PSİKOLOJİK GÜÇ TAŞIYAN BASİT BİR CÜMLE
İlk bakışta basit gibi görünen bu cümle, büyük bir psikolojik güç taşıyor. Bu ifadeyi kullanan ebeveyn, çocuğunun duygularını kabul ettiğini, onu yargılamadığını ve yalnız olmadığını hissettiriyor.
Öfkelenen bir çocuk (ya da bir yetişkin), genellikle yanlış anlaşıldığını veya görmezden gelindiğini düşünür. "Üzgün olduğunu görüyorum" demek, bu kişiye duyulan saygıyı ifade eder. Bu yaklaşım, öfkenin daha da büyümesine engel olabilir.
"SAKİN OL!" DEMEK DURUMU DAHA DA ALEVLENDİREBİLİR
"Sakin ol!" ya da "Aşırı tepki vermeyi bırak!" gibi cümleler, öfkelendiği anlarda çocukları daha da zor durumda bırakabilir. Öfke çoğunlukla korku, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi duyguların bir yansımasıdır. Bu yüzden öfkenin büyümesi, ancak derin bir anlayışla engellenebilir.
Özellikle stres altındaki insanlar, kontrol edilmekten hoşlanmazlar. Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek, çoğu zaman tam tersine, öfkenin daha da artmasına neden olabilir. Ancak, sadece varlığınızı ve desteğinizi sunarak, durumu sağlıklı bir iletişim fırsatına dönüştürebilirsiniz.
SES TONU VE DURUŞUN ÖNEMİ
Sihirli cümleyi kurarken, ses tonunun da büyük önemi vardır. Bu cümleyi, hayal kırıklığıyla değil, sıcak bir tınıyla söylemeye özen gösterin. Karşınızdaki kişi bir çocuksa, onun seviyesine inip diz çökerek konuşun. Eğer karşınızdaki genç ya da yetişkinse, onlara alan tanıyın.
Hemen cevap alamasanız da, söylediklerinizin kişinin zihnine kaydedildiğini unutmayın. Sakinleşmeye başladıklarında ise çözüm odaklı konuşmalara geçebilirsiniz.
Bernstein, bu sihirli cümlenin her yaştan insanda etkili olduğunu vurguluyor ve bunun, öfke yönetiminde güçlü bir iletişim aracı olabileceğini belirtiyor.