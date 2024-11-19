Ocakta Bıraktığı Makarnayı Isıtıp Yedikten Sonra Öldü: Otopsi Raporunda Şoke Eden Sonuç...

Yemekten yaklaşık 10 saat sonra yaşamını yitiren AJ’nin ölüm nedeni, Bacillus cereus adlı bir bakterinin yol açtığı ciddi gıda zehirlenmesi olarak belirlendi. Ölüm olayı, pişirilmiş gıdaların oda sıcaklığında bekletilmesinin taşıdığı risklere bir kez daha dikkat çekti.

OTOPSİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

AJ’nin ölümünün ardından yapılan otopsi raporu, karaciğer nekrozu ve akut pankreatit belirtilerine işaret etti. Ölüm nedeni, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği toksinlerin neden olduğu gıda zehirlenmesi olarak kaydedildi.

Bu bakterinin, özellikle makarna ve pilav gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerde hızla çoğalabildiği ve tehlikeli toksinler ürettiği biliniyor.