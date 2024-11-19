Ocakta Bıraktığı Makarnayı Isıtıp Yedikten Sonra Öldü: Otopsi Raporunda Şoke Eden Sonuç...
Belçika’nın Brüksel kentinde, AJ adlı bir öğrenci, birkaç gün önce pişirip oda sıcaklığında bıraktığı makarnayı yemesi sonrasında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yemekten yaklaşık 10 saat sonra yaşamını yitiren AJ’nin ölüm nedeni, Bacillus cereus adlı bir bakterinin yol açtığı ciddi gıda zehirlenmesi olarak belirlendi. Ölüm olayı, pişirilmiş gıdaların oda sıcaklığında bekletilmesinin taşıdığı risklere bir kez daha dikkat çekti.
OTOPSİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
AJ’nin ölümünün ardından yapılan otopsi raporu, karaciğer nekrozu ve akut pankreatit belirtilerine işaret etti. Ölüm nedeni, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği toksinlerin neden olduğu gıda zehirlenmesi olarak kaydedildi.
Bu bakterinin, özellikle makarna ve pilav gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerde hızla çoğalabildiği ve tehlikeli toksinler ürettiği biliniyor.
UZMANARDAN KRİTİK UYARI
Dr. Bernard, olayın nadir görülen bir durum olduğunu vurgularken, gıda güvenliği konusunda alınması gereken önlemlere dikkat çekti. “Çoğu insan, bir gün önceden pişirdiği yemekleri güvenle tüketir. Ancak pişirilmiş yemeklerin birkaç saatten uzun süre oda sıcaklığında beklemesi ciddi riskler doğurabilir. Yemek tuhaf bir koku yayıyorsa, tüketmemek en doğrusudur” diyen Dr. Bernard, sıcak yemeklerin hızla soğutulması gerektiğini belirtti.
YEMEKLERDEKİ GİZLİ TEHLİKE
Bacillus cereus, ısıya dayanıklı yapısı nedeniyle pişirme işlemlerine karşı direnç gösterebilen bir bakteri türüdür. Bu bakteri, özellikle oda sıcaklığında bırakılan yiyeceklerde hızla çoğalabilir ve toksin üretimine başlayabilir. Bu durum, “kızarmış pirinç sendromu” olarak bilinen ve gıda zehirlenmesine yol açan bir sağlık problemine neden olabilir.
AYNI VAKA 2008'DE DE YAŞANMIŞTI
Ünlü tıp dergisi Journal of Clinical Microbiology, 2008 yılında benzer bir vakayı incelemişti. Bu vakada, Bacillus cereus bakterisi toksinlerinin ölümcül sonuçlara yol açtığı rapor edilmişti. AJ’nin ölümünden sonra alınan dışkı örnekleri de aynı bakterinin varlığını doğruladı.
GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN BUNLARI MUTLAKA YAPIN
Uzmanlar, gıda kaynaklı riskleri azaltmak için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:
Yemeklerin Oda Sıcaklığında Bekleme Süresi: Pişirilmiş gıdalar, oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılmamalı.
Soğutma ve Dondurma: Çiğ et, balık ve kümes hayvanları gibi kolay bozulabilen gıdalar hızla tüketilmeli veya uygun şekilde dondurulmalı.
Tüketim Süresi: Tavuk ve balık iki gün içinde, sığır ve kuzu etleri ise üç ila beş gün içinde tüketilmeli.
Karbonhidrat Bazlı Gıdalar: Pilav, makarna ve peynir gibi yiyecekler de riskli kategoride yer alıyor ve doğru şekilde saklanmalı.