O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!

Bir sonraki sırayla ilgili değerlendirmede bulunan Cortez, “Üçüncü sırada ise cerrahlar ve fizyoterapistler gibi insan vücudunun nasıl çalıştığına dair güçlü bir anlayışa sahip olan sağlık personeli olarak çalışan erkekler yer alıyor. Kadın anatomisi konusunda üniversite düzeyinde bilgiye sahip olan herhangi birinin yatakta inanılmaz derecede iyi olması şaşırtıcı olmamalı" sözlerini sarf etti.