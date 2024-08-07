O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!
Sosyal medya fenomeni Katija Cortez, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Katija Cortez, yatakta en iyi performansı gösteren erkeklerin mesleklerini paylaştı. Sosyal medya fenomeni, mesleklere göre yatakta en başarılı olan erkekleri sıraladı.
Sosyal medya fenomeni Katija Cortez, mesleklere göre erkeklerin cinsel performanslarını sıraladığı bir liste paylaştı. Buna göre, mesleklere göre yatakta en iyi performansı gösteren erkekler belli oldu.
Cortez, "Dördüncü sırada kişisel antrenörler yer alıyor. Bu, iyi bir güce ve dayanıklılığa sahip oldukları ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdükleri anlamına geliyor. Bu, yatak odasında harika bir şekilde işe yarıyor” dedi.
Bir sonraki sırayla ilgili değerlendirmede bulunan Cortez, “Üçüncü sırada ise cerrahlar ve fizyoterapistler gibi insan vücudunun nasıl çalıştığına dair güçlü bir anlayışa sahip olan sağlık personeli olarak çalışan erkekler yer alıyor. Kadın anatomisi konusunda üniversite düzeyinde bilgiye sahip olan herhangi birinin yatakta inanılmaz derecede iyi olması şaşırtıcı olmamalı" sözlerini sarf etti.
Listenin ilk iki sırası hakkında konuşan Cortez, "Sporcuların vücutlarıyla ve onları nasıl hareket ettirecekleriyle çok daha fazla uyum içinde olduklarını fark ettim. Bu yüzden onlara ikinci sırayı veriyorum” diye ekledi.
İlk sırayı inşaat işçilerine veren Cortez, “İlk sırada inşaat işçileri yer alıyor. Bu işi yapan erkekler en iyisi" ifadelerini kullandı.