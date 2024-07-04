NOW TV'de Kızıl Goncalar İçin Geri Sayım... Ekrana Geleceği Tarih Açıklandı

"Kızıl Goncalar" Dizisi Yeniden Ekranda!

Uzun bir aranın ardından, sevilen dizi "Kızıl Goncalar" hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.



Heyecanla beklenen dizi, yakında NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken "Kızıl Goncalar", tekrar ekranlara gelerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte ''Kızıl Goncalar'' dizisinin yeni sezonuyla ilgili tüm detaylar.