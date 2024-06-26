NOW TV'de Kızıl Goncalar değişikliği! Yeni sezonun kilit ismi belli oldu

Kızıl Goncalar dizisi, NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin kilit ismi ise hiç şüphesiz Mert Yazıcıoğlu olacak. Yakışıklı oyuncu, dizideki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çektiği bilinen Kızıl Goncalar, yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu'nun performansıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

MERT YAZICIOĞLU, İKİNCİ SEZONDA KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN LOKOMOTİF İSMİ OLACAK!

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Now televizyon kanalında ilk sezonunu tamamlayan Kızıl Goncalar isimli dizi çok başarılı bir süreç geçirdi. Özgü Namal’ın uzun bir aradan sonra ekrana geri dönmeyi bu dizi ile tercih etmiş olması, projenin kıymetini bir kat daha artırmış oldu.

Özcan Deniz’in de bir süre aradan sonra yeniden setlere Kızıl Golcalar dizisi ile geri dönmesi milyonlarca hayranı daha ilk baştan etkiledi.

Kızıl Goncalar dizisi güçlü hikayesi, iyi oyunculuk performanslarının yanı sıra sosyal medyada da çok etkili oldu ve reytingleri sezon boyunca iyi geldi.

İkinci sezon onayını da alan ve Eylül ayında yeni bölümlerinin çekimlerine başlanması beklenen dizi, yine çok iddialı bir sezon geçirecek gibi gözüküyor.

Senaristler yeni dönem için hikayenin ana hatlarını oluşturmaya devam ederken, Cüneyd karakterinin ikinci sezonda çok daha fazla öne çıkması bekleniyor.

Mert Yazıcıoğlu’nun muhteşem bir yorum ile karakteri şekillendirdiği ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi elde ettiği Cüneyd karakteri, Kızıl Goncalar dizisinde hikayenin sürükleyici öğesi olacak gibi gözüküyor.

Dizinin yeni döneminde hikayenin nasıl şekilleneceği, yeni isimlerin katılıp katılmayacağı gibi konular da merakla bekleniyor.

Yaz dönemi içinde bu konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.