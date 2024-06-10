NOW TV'de beklenmedik veda. Artık kanalda yer almayacak

Kısa bir süre önce NOW’ın MedYapım imzalı dizisi Hudutsuz Sevda iddialı bir bölümle sezon tatiline çıkmıştı. Hudutsuz Sevda yeni sezonda da ekranda olacak. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosundan flaş bir isim ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Hudutsuz Sevda” dizisi NOW’ın yeni sezonda da devam edecek dizilerinin başında geliyor. MedYapım’ın Deniz Can Aktaş ile Miray Daner’in yeni sezonda da başrolünü oynayacağı dizide flaş bir ayrılık yaşandı.

Kulislerden sızan haberlere göre dizinin Rızvan Leto’su Burak Sergen “Hudutsuz Sevda”ya veda etti. Usta aktör sezon finali sonrası nikah masasına oturmuştu.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER



Kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen hırçın delikanlı Halil İbrahim yirmi yıl sonra sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni hayata başlamak üzere Karadeniz'e döner. Ancak düşmanlarının buna izin vermemesi üzerine Halil İbrahim bir intikam yolculuğuna çıkar. Hudutsuz Sevda adlı dizinin ilk bölümleri, Artvin'de çekilmiştir. Ancak dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilmeye devam etmiştir. Dizide yer alan oyuncuların yaşadığı yerin İstanbul olması gerekçesiyle böyle bir karar alındığı bilinmektedir.